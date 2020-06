Automobilisti

Non lamentiamoci

dei giovani

In merito all'automobile parcheggiata sotto il portico vicino al bar Baessato di Padova, ritengo più gravi le parole del proprietario, più del fatto stesso. Deprecabile e poco deontologico l'atteggiamento dei Vigili Urbani, se veramente non hanno elevato una multa. Direi che l'imprenditore potrebbe essere scusato poiché lavorava, in gioventù, invece di applicarsi in etica. Non lamentiamoci dei giovani, hanno esempi poco degni.

Francesco Mangoni

Ricolfi

Non sono d'accordo

sulle pensioni

Leggo sempre con attenzione gli articoli di Luca Ricolfi e normalmente, quanto il tema è l'economia, condivido quanto scrive. Nell'articolo di ieri sugli Stati Generali, Ricolfi è però è scivolato sulla solita buccia di banana, considerando le pensioni una forma di assistenzialismo. Non ci siamo. Le pensioni hanno sub^to una mutazione genetica, si potrebbe dire. Sorte come una garanzia al mantenimento del tenore di vita che si aveva in età lavorativa, e da qui il riconoscimento del 2% per ogni anno di lavoro effettivo, commisurato al reddito medio degli ultimi 10 anni di attività, indipendentemente da quanto versato, consentivano un assegno attorno all'80% della propria retribuzione, con i mitici 40 anni di anzianità. Un sistema sicuramente oneroso e da qui la richiesta ai lavoratori di contribuire a quella spesa. Per definizione contribuire significa dare una parte, il resto doveva arrivare dalla fiscalità generale, unico modo per garantire vecchiaie serene. Oggi le pensioni vengono viste con occhi diversi, pure da Ricolfi, ma è una visione sbagliata perché lo Stato non dà più un centesimo ai nuovi pensionati, visto che gli assegni sono calcolati esclusivamente su quanto versato, parametrati pure all'aspettativa di vita di chi si ritira dal lavoro. Qui di assistenza non c'è nulla, c'è solo la restituzione a rate di un gruzzolo che ogni lavoratore ha affidato allo Stato. Se poi per Ricolfi pagare un debito significa assistenzialismo, il discorso cambia, ed ovviamente non mi trova più d'accordo.

arch. Claudio Gera

Cina

Attezione

all'ondata

Pare che in Cina il virus abbia un ritorno di fiamma. Speriamo che ora si riesca a bloccare questa probabile seconda ondata cinese. Speriamo anche gli sprovveduti politici italiani non si ripetano andando a cena in massa al ristorante cinese per dimostrare che in Italia non c'era pericolo.

Luigi Barbieri

Statue

I conti

con la storia

Prendendo spunto da una lettera pubblicata e osservando l'oltraggio alla statua di Montanelli mi viene spontanea una riflessione. Fermo restante che trovo inopportuni i monumenti raffiguranti una persona in quanto dispendiosi economicamente e cattivo esempio di divinazione, una semplice targa ricordo o intitolazione di una via o piazza le trovo più appropriate. La storia si sa la scrivono i vincitori ma uno Stato democratico deve essere tale di nome e di fatto. Vogliamo cavalcare l'onda statunitense ora europea ed italiana sui simboli storicamente non opportuni? Ok. Perchè non cominciamo con le varie vie o piazze intitolate a Togliatti (prese la cittadinanza Sovietica, disprezzando la Sua italiana), a Tito, a Lenin, a Che Guevara ecc. ecc. o Almirante, Mussolini e compagnia cantante? La democrazia è bella ma deve fare i conti sempre con la storia passata.

Lorenzo Soldera

Disabili

Un'altra forma

di razzismo

In riferimento alla lettera pubblicata il giorno 15 giugno Mia figlia respinta dal centro estivo, quando leggo queste cose mi indigno fortemente. Queste forme di vero razzismo, non vengono quasi mai stigmatizzate dai media. Ci siamo giustamente indignati per quanto successo negli USA, mi chiedo però, e chiedo a certi politici, che si sono inginocchiati in Parlamento, perchè non lo fanno per tutti quei casi di discriminazione che purtroppo accadono nel nostro Paese e non solo. Ah dimenticavo che i disabili, intellettivi quasi sempre non portano voti, pertanto che si arrangino, non vale la pena di perdere tempo per loro. Tutta la mia solidarietà alla mamma di quella ragazza.

Maurizio Zera

Scuola

La deecadenza

culturale

Condivido quanto affermato il 30/5 dal sig. Giuliano Paganin. Ho avuto una formazione artistica, diploma all'ex Istituto Statale d'Arte di Venezia, per lavoro una formazione tecnica. In 57 anni, contatti con dirigenti privati/pubblici, verificando decadenza creativa e culturale. Ho fatto il commissario d'esame in scuole professionali, e avuto stagisti in azienda, verificando le mie intuizioni. La colpa è dei genitori, danno strumenti digitali ai bimbi, loro incuriositi li sfogliano e non rompono. In qualsiasi professione, con il copia/incolla si conclude poco e male. Viviamo in decadenza, artistica e culturale, visto di tutto, tanta gente non sa scrivere corretto, sebbene laureata. 3/4 anni fa, dirigente laureato di circa 35 anni, mi ha scritto a mano in giorni diversi, la parola acqua senza C, ben 3 volte, non è una svista, né un copia/incolla a computer, la parola fa parte dell'oggetto sociale della ditta per cui lavora! Nel tempo ho incontrato parecchi giovani statunitensi, venuti in Italia per imparare Arte, disegno artistico e tecnico, perché al mondo non esiste luogo così ricco. Il linguaggio tecnologico è da apprendere a tempo debito, l'esempio di un amico, laureatosi a Venezia, Matematica Pura 110 e lode, borsa di studio e premi accaparrato dagli Stati Uniti, lìsi laureò in Chirurgia e Medicina Nucleare, con successo professionale, ritornato pensionato, è chiamato da colleghi italiani, non esperti di tecnologia, ma operatori professionali di esperienza, desiderosi di aggiornarsi.

Franco Battanoli

Regole

Rispetto

per tutti

Leggendo l'articolo sulla chiusura del negozio che non rispettava i decreti, bisogna dire che ci vuole buon senso quando si fanno controlli, cercando di aiutare il controllato a far sì che possa rispettare le regole e dandogli la possibilità di adeguarsi e se la volta successiva non è in regola allora giusto multare. Però quello che dichiara il prefetto è giusto: sì, un eccesso di zelo ma signor prefetto noi cittadini normali che ci alziamo la mattina alle 5 prendiamo un pullman, poi il vaporetto e poi camminiamo per arrivare a lavoro già stanchi, la sera al ritorno passiamo per via Piave e ci sono solo balordi che danno fastidio a chiunque e specialmente a chi come donne tornano dal lavoro, le forze dell'ordine dove sono? Lei ha una figlia, la farebbe passare in quella via? E non solo quella...

Domenico Rossi

