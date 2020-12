Assunzioni

Sanitari a tempo

indeterminato

Ho letto in questi giorni sul Gazzettino che si sta procedendo a bandire un pubblico concorso per assumere dodicimila persone con mansioni specialistiche, medici ed infermieri. La notizia non può che fare piacere a tutti, specie in questo grave periodo di pandemia. Quello che sembra inopportuno è il fatto che queste persone siano assunte con contratto a tempo determinato. Ma dopo tutto quello che si è detto, non era possibile iniziare un nuovo percorso con contratti a tempo indeterminato e regolarizzare tutti i dipendenti precari del nostro sistema sanitario. Perseverare con assunzioni a termine negli ospedali e nelle RSA, sembra non corrispondente ad un buon servizio e qualcuno sostiene sia stata anche la causa di alcune inefficienze emerse in questo ultimo periodo. In caso contrario, non possiamo lamentarci se poi i nostri diplomati e laureati in medicina scappano e se ne vanno all'estero.

Dino Lazzarotto

Venezia / 1

I salotti buoni

e popolari

Vorrei rispondere alla lettera di un lettore (pubblicata il 15 dicembre) in cui si accusa il turismo di aver ucciso Venezia. A sostegno di questa tesi si confrontano Piazza San Marco e Piazza Ferretto, la prima vuota e spoglia e la seconda vestita a festa e brulicante di vita. Che dire? Innanzitutto sottolineerei che l'albero di Natale di Plessi ha diviso la città ma, al di la del fatto che piaccia o meno, bisogna ammettere che il resto della Piazza risulta decisamente spoglio e di questo è colpevole il Comune e non il turismo (o la mancanza di turismo). In secondo luogo Venezia, a differenza di Mestre, non ha solo Piazza Ferretto e via Palazzo come luogo di aggregazione principale ma, al contrario, ci sono diversi luoghi aggregativi distinti come via Garibaldi, campo Santa Margherita, le Zattere, il Ghetto, ecc.. dove si possono vedere i residenti vivere tranquillamente la propria città e, in tempi normali, anche molti turisti e studenti fuori sede a rallegrare l'atmosfera. Infine, se proprio vogliamo essere pignoli, Piazza San Marco non è mai stata popolare come potrebbero essere oggi Piazza Ferretto o campo Santa Margherita ma ha sempre avuto un carattere di rappresentanza e apparato (di salotto buono) unico nella città lagunare come unica è la sua denominazione di piazza. Concludo con una riflessione: la cosa migliore per la nostra città è di smetterla con questi paragoni sterili tra Venezia e Mestre. Dovremmo solamente pretendere una classe politica cittadina in grado di correggerne gli effetti negativi.

Tomaso Marchesini

Venezia / 2

Un albero

centrato

Da parecchi giorni meditavo di sollecitare l'opinione del direttore sull'albero di Plessi, ed eccomi qui, incoraggiata dalla letttera del Sig. Sarti al quale ha risposto con l'oculata saggezza che lo distingue. Sin dalla sua installazione ho raccolto i commenti (molto negativi) di tantissime persone, delle più disparate estrazioni a cui ho chiesto, con la benevola curiosità che l'essere umano mi ha sempre suscitato, una risposta al loro sconcerto: semplicemente un fatto estetico! Io non l'avevo ancora visto, fisicamente, ma ero solidale con loro, e rivendicavo la nostra bellissima tradizione, con un albero luccicante, abbagliante di luci, a cui girare tutt'attorno con la stessa visione! Allora sono andata in piazza, sia di mattina che di sera e... mi sono inchinata al genio di questo artista! Lui ha saputo interpretare perfettamente la tragicità del momento che stiamo vivendo! Quelle severe tessere distanziate che fanno intravedere oltre, quegli spazi volutamente disuguali, la severità della forma, la cupezza della sua mole! Non c'è leggerezza alcuna, ma soltanto piccole aperture di speranza tra un elemento e l'altro! La visione coerente e perfetta delle nostre paure! Per quest'anno le voci bianche dei canti natalizi e lo struggimento di quelle note rimangano nei nostri cuori, nell'attesa dei Natali che verranno.

Laura Fontana Cavallarin

Virologi

Ma quando

lavorano?

In una situazione come quella attuale, dove non è consigliabile andare tanto in giro, uno dei passatempi principali è diventata la televisione. L'accendi ed in 8 canali su 10 e a tutte le ore del giorno compaiono virologi, professori, direttori sanitari, facce ormai arcinote, che in tutti gli studi televisivi ti propinano le loro opinioni, spesso contrastanti tra di loro. Ed allora a me, come penso a tantissimi italiani, sorge spontanea una domanda: ma quando lavorano?

Gerardo

Replica

I tempi dei Tfr,

l'Inps e i comunali

Si riscontra ben volentieri la lettera odierna del sig. Roberto Dassi, il quale lamentava i ritardi con i quali viene erogato il TFS e il TFR per i dipendenti pubblici chiedendo simpaticamente di metterci la faccia, e di spiegare a tutti in maniera chiara e senza perifrasi per quale oscuro e sospetto disservizio ciò accadesse. Ebbene, è molto semplice: per effetto di precise norme di legge che impongono un pagamento differito. Non esiste pertanto alcun disservizio, tantomeno oscuro e sospetto, e alcun ritardo riconducibile all'INPS. Esiste, invece, una diffusa mobilitazione sindacale volta proprio alla revisione di tali normative e sorprende che il sig. Dessi non sia al corrente nemmeno di questa e degli strumenti che lo stesso legislatore ha messo a disposizione di chi necessitasse di un'anticipazione. La segnalazione è comunque l'occasione per un riepilogo rivolto al più vasto pubblico dei lettori. Il pagamento del TFS e del TFR per i dipendenti pubblici è, infatti, regolamentato da norme diverse rispetto ai lavoratori del privato, e i termini di pagamento di tali prestazioni non sono determinati dall'Istituto Previdenziale, ma norme di legge che l'Istituto è tenuto ad applicare. In particolare, le norme fissate con la legge di stabilità del 2014 prevedono, dal 1° gennaio 2014, che il pagamento sia disposto, a seconda delle ipotesi: decorsi 105 giorni per i pensionamenti per inabilità o per decesso; decorsi 12 mesi, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento limiti di età; decorsi 24 mesi, nel caso di dimissioni volontarie, licenziamenti o destituzioni. Infine, per chi accede al pensionamento anticipato Quota 100, il D.L. 4/2019 dispone che la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio decorre non dal collocamento a riposo ma dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (anzianità anagrafica di 67 anni o anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi se uomo 41 anni e 10 mesi se donna). Si tratta, quindi, in questa ultima ipotesi, di un differimento ancora più ampio. La stessa norma prevede inoltre la possibilità di chiedere, previa certificazione rilasciata dall'INPS, anticipazione del TFS/TFR alle Banche o intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa.

Antonio Pone

Direttore regionale Inps

