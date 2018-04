CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AssenteismoNon è tutta colpadei comunali di FicarraAdesso è la volta dei dipendenti del Comune di Ficarra a essere in prima pagina, accusati di assenteismo. Non voglio giustificarli, ma se a queste persone le Autorità hanno creato, per motivi alquanto risaputi, dei posti di lavoro dove non si lavora perchè c'è anche il sovraffollamento di addetti (quarantacinque incaricati su una popolazione di millecinquecento abitanti), cosa debbono fare questi poveri cristi se non coltivare i loro hobby? Quello che disturba e infastidisce è che lo...