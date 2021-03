Aria del Nord

Giorgetti mi

ricorda mia zia

Ho visto in tv il Ministro Giorgetti in giacca e cravatta, elegante, mi ha fatto una bella impressione, mi ha sorpreso ricordandolo pochi giorni addietro in giubbetto che faceva quasi da sfondo alla Felpa. Vedendolo, chi sa perché mi sono ricordato delle visite-vacanze che facevo negli anni 50 a due zii che si erano trasferiti in provincia di Varese dal Basso Vicentino negli anni 30. Una zia aveva un negozio di frutta- verdura e dolciumi, molti clienti avevano origini meridionali o venete e mi confermavano che si erano trasferiti per opportunità di lavoro. Ricordo la vita movimentata, quel darsi da fare, quell'atmosfera, quell'aria così vivace, diversa da quella agricola del Basso Vicentino. Intendo aria del Nord quel modo di presentarsi, magari meno elegante, più gretto, ma con voglia di fare, di produrre, di essere concreti.

Tale condizione nel tempo si è allargata al Veneto e ad altre Regioni e in alcune eccellenze anche al Sud. A me ha dato questa impressione, prima si cerca di produrre e poi di distribuire. Il Governo precedente, invece, mi dava l'impressione anche per gli orari delle riunioni, dei Consigli dei Ministri notturni (quando da noi dopo una giornata di lavoro si va a riposare), anche se sorretto da quotidiane dichiarazioni stiamo lavorando, di agire con un'aria diversa, propensa più a distribuire, spesso anche quello che non c'é. Spero che quest'aria del Nord (mi riferisco al luogo perché gli abitanti sono tutti italiani) diventi più consistente e che, divenuta vento, aleggi in tutta Italia.

Gian Carlo Michelotto

Limena (Pd)

Vaccinazioni

Veneto,

che delusione

Una mia amica e coetanea classe 1933 mi ha telefonato per rendermi partecipe della sua vaccinazione anti Covid, stupito le ho chiesto come avesse ottenuto questo beneficio. Mi ha spiegato che loro in Romagna hanno la possibilità di servizi pratici e veloci, il Farmacup farmacie sotto casa che provvedono loro alla prenotazione. Infatti in quindici giorni ha ottenuto la somministrazione ed inoltre la data del richiamo. Mi suggeriva allora di servirmi del Cup web ma ho dovuta deluderla dicendole che neppure questo è in funzione nel Veneto. Mi ha chiesto cosa avrei fatto, le ho risposto con una battuta spiritosa, niente, aspetto la letterina ma, siccome i francobolli non si usano più e l'inchiostro dei tamponi dei timbri scarseggia, mi affido alla provvidenza

Eugenio Costa

Eguaglianza

Il doppio

cognome

Le donne non sono riuscite a pareggiare i conti col governo con la nomina delle sottosegretarie. Non cederanno facilmente e si attiveranno in tutti i campi possibili, sostenute da un certo numero di maschi che contano, in caso positivo, sulla loro concreta gratitudine. Una iniziativa che sta per essere portata alla discussione delle Camere riguarda l'attribuzione del cognome ai figli. L'attuale situazione per atavica concezione patriarcale prevede per i figli, salvo particolari eccezioni, l'attribuzione del cognome del padre. Si attende pertanto una legge che preveda di aggiungere a quello paterno il cognome della madre e, con l'accordo dei genitori, stabilirne l'ordine. Verrà quindi stabilito che la discendenza non è esclusiva proprietà del padre, ribaltando il consolidato concetto che considera la madre nessuno. Cosa succederà? Ognuno dei due coniugi porterà il cognome sia del padre che della madre. Esempio: Riccelli e Marcolin per il maschio e Zandomeneghi e Tempera per la femmina. Il figlio che nascerà avrà quindi quattro cognomi. Sull'esempio degli spagnoli, che a torto abbiamo considerato tutti nobili, accanto al nome di nascita ci saranno quattro cognomi. Straordinario! E che ne sarà delle generazioni successive? Ma! Forse ho capito male?!?

Oscar Marcer

Soligo (Tv)

Paradossi delle mascherine

L'uomo con la pistola

e quello con il fucile

In un famoso film di Sergio Leone uno dei protagonisti Gian Maria Volontè dice a Clint Eastwood: quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile quello con la pistola muore. Passando alle mascherine quella chirurgica blocca il virus in uscita ma non in entrata, quella ffp2 blocca il virus in entrata ma non in uscita. Questo vuol dire che quando un uomo con la mascherina chirurgica incontra un uomo con la mascherina ffp2 l'uomo con la chirurgica soccombe. Quanti lo sanno? Pochi. Quanti adottano il giusto distanziamento? Nessuno. Le mascherine per essere veramente efficaci dovrebbero essere tutte uguali. Ma nessuno lo dice...

Lino Renzetti

Confronto con gli Usa

Ma l'Europa

esiste?

Quante volte abbiamo sentito chiamare il nostro Paese Italietta perché di vedute limitate? Si può ora parlare di europetta per gli stessi motivi? Ricordo che quasi tutti i ventenni di 50 anni fa condividevano, sognavano, un'Europa che andasse ben oltre i trattati degli anni 50. La delusione oggi è totale perché dopo più di mezzo secolo quell'Europa non esiste. Esiste solo un giocattolo per il divertimento di pochi adulti che sono rimasti con le teste dei bambini e la pandemia ha certificato la loro incapacità di pensare da grandi, di capire la realtà. Un confronto con gli USA è disarmante. Sui vaccini sorvolo perché oltreoceano hanno già vaccinato più di un terzo della popolazione, nella mitica UE forse il 7%. E sull'economia? Gli americani hanno già messo sul campo circa 4.000 mld di dollari, per essere alla pari l'Europa avrebbe dovuto ragionare su almeno 5.500 mld ed invece stanno litigando su 750 mld convinti di gestire una cifra ingente, vincolandola per giunta a mille pretese. Vi immaginate la Casa Bianca che dice ai vari Stati o fate questo o niente aiuti?

arch. Claudio Gera

Governo

Troppe

cariche

Ho visto, perchè ci sono anche le foto, che la squadra di governo è completata, sono stati infatti nominati i sottosegretari. Sono circa una quarantina! La prima cosa che mi viene in mente è: non si poteva ridurre l'organico? Poi penso a cosa farà tutta questa gente durante la giornata lavorativa, ma.... Ma non basta alla macchina che sembra debba servire per far funzionare lo stato. Ci sono poi le regioni, le province (ma non erano state abolite?) i Comuni. Per ciascuna di queste organizzazioni bisogna mettere in conto che operano consigli, le commissioni, gli incarichi a terzi (consulenze)! Non si potrebbe rivedere questa organizzazione, fare un po di pulizia essere più sensibili alla soddisfazione del cliente come si dice in gergo?

Giancarlo Locatelli

