Arcuri

Si occupi

di altro

A proposito di Domenico Arcuri, credo che vada allontanato dal suo incarico, almeno per la parte sanitaria, non solo perché è sempre arrivato in ritardo su tutte le iniziative intraprese, o perché dalle intercettazioni risultano cose non proprio encomiabili, ma perché è uno sprecone e siccome dal suo contratto risulta che non dovrà rendere conto di eventuali erariali, prima che si inventi altre cose come i banchi a rotelle o le primule, è bene che si occupi d'altro.

Gino De Carli

Ipotesi

Chiusura totale

ogni tanto

I maggiori assembramenti di persone si riscontrano nei fine settimana nei centri storici; ebbene, visto la nuova ondata di pandemia, perché non fare una chiusura totale (tipo zona rossa) nei weekend per due o tre volte e magari concedere durante la settimana maggiori aperture a bar e ristoranti? Un'idea...

Graziella Del Zotto

Venezia

Forma

e sostanza

Provare orgoglio per la storia della Serenissima, magari cercando di celebrare degnamente per un solo giorno la nascita di uno dei suoi più grandi dogi, quale fu Francesco Morosini issando il Gonfalone di San Marco sul pilo in Campo dell'Arsenale? Attenzione: si è su una strada burocraticamente vietata (e probabilmente anche politicamente pericolosa). Certo, il regolamento che disciplina l'esposizione delle bandiere italiane e dell'Unione Europea parla chiaro: non si può esporre il vessillo della propria città se non unitamente alla bandiera nazionale e quella europea ed il pennone in questione è solo uno, quindi di pertinenza esclusiva della bandiera nazionale. A parte la questione dottrinale per la quale il Vessillo marciano rappresenta piuttosto un Commonwealth ante litteram che non una singola città, ridurre così ad una fredda imposizione burocratica un sentimento nobile come la memoria storica e l'amore per il passato della Repubblica di San Marco si configura palesemente come una sterile, ottusa, operazione formalistica. Burocrazie e formalismi giuridici che purtroppo ignorano che coltivare la memoria dei natali del Peloponnesiaco come di altri eventi e personaggi del passato - non rappresenta, e tanto più oggi in tempi di pandemia annichilente valori e socialità, un rifugio nostalgico o passatista per timore del futuro ma una forma di resistenza al furto stesso del vissuto quotidiano. Per costruire il futuro collettivo è sempre necessario conoscere e onorare il passato in cui si è formata la propria cultura ed identità.

Massimo Tomasutti

L'ambasciatore

Una bellissima

persona

Esprimo il mio dolore per la morte dell'ambasciatore italiano in Congo. Ho visto un paio di video che lo riprendevano nel Suo quotidiano e in occasione dell'anniversario della nostra Repubblica, con un messaggio rivolto agli italiani residenti in Congo. Ho visto una bellissima persona, che mi ha trasmesso un bella sensazione, ma quello che più mi ha commosso è stato il Suo orgoglio di essere italiano, la sua fierezza e il Suo contegno. Mi è venuto di fare un confronto con molti dei politici che siedono nel nostro Parlamento e ho concluso: ne avessimo di così, ma come si dice: se ne vanno sempre i migliori. Riposi in pace.

Pietro Paolo Beggio

Pandemia

Siamo tutti

più arrabbiati

All'inizio, a proposito della sperabile fine della pandemia, tutti abbiamo detto che ne saremmo usciti probabilmente diversi, più preparati e più buoni. Dopo un anno, ma ancora nel pieno della malattia, credo, siamo invece tutti più arrabbiati, più cattivi e sempre meno preparati. Le difficoltà di reperimento dei dpi (dispositivi di protezione individuale) e ora dei vaccini ha messo in luce il vero aspetto della nostra umanità: l'egoismo dei singoli è divenuto l'egoismo dei popoli e degli Stati. Ognuno sta pensando a se stesso. I vaccini sono diventati l'oggetto del desiderio e, quindi, l'affare del secolo. Chi ha in mano la produzione ne fa da padrone: decide dove, quando e quanto renderla disponibile. Improvvisamente le big-farm non rispettano i contratti sottoscritti con gli Stati stessi; si ritardano le consegne e si dimezzano i quantitativi. L'unione Europea che si è avvocato il diritto di provvedere per tutti gli Stati della comunità (cosa peraltro giusta) ha purtroppo dimostrato improvvisazione e incapacità; gli impegni contrattuali sono disattesi e intanto la popolazione aspetta, la vaccinazione arranca e il virus avanza. Oggi si scopre che ogni produttore deve far riferimento in primo luogo al proprio Stato; gli altri aspettano! Ecco che nasce così il mercato parallelo, il mercato nero: spuntano così venditori improvvisati e mediatori più o meno affidabili; i prezzi diventano incontrollabili. I tempi previsti per le vaccinazioni di massa saltano A questo punto non resta che aspettare e chinare la testa, non senza però mettere in guardia chi di dovere che è ora che l'Europa, se vuol essere davvero una confederazione di Stati Uniti, deve smetterla con le regole e le percentuali, con le misure dei cetrioli o delle vongole, con le dimensioni dei coperchi dei water, ma programmi un proprio piano economico europeo che la renda almeno in parte indipendente dall'esterno, soprattutto nei settori più importanti come la salute, l'alimentare, l'energia e le telecomunicazioni e abbia quindi una propria autonomia e una maggior capacità contrattuale.

Rinaldo N.

Immigrazione

Salvini non ha

risolto il problema

Desidero replicare a una lettera del signor Lorenzo Martini, in risposta a una mia pubblicata precedentemente. Mi fa notare che gli arrivi di chiedenti asilo siano diminuiti. Quando fosse, non è evidente il nesso di causalità con gli atteggiamenti di Salvini. Mi permetto di eccepire che è ancor più crudele far sbarcare dei disperati dando loro l'illusione che verranno integrati nella nostra società quando è palese che costoro saranno abbandonati a loro stessi senza vitto, senza alloggio e senza un futuro.... Respingendoli in mare, quando sono stremati, invece, non è così o peggio? Per quanto vedo, la tendenza a elaborare sofismi, pur condivisi da altri, è evidente. Sul fatto che si voglia accogliere tutti indiscriminatamente, è un'idea dei fans di Salvini, da loro stessi presunta. Gestire le emergenze così è solamente disumano, denota poca dignità e decisa mancanza di rispetto verso quella altrui, oltre a una violazione delle norme costituzionali e degli accordi internazionali accennati. In sede europea, Salvini niente ha ottenuto e niente si è preoccupato veramente di fare, salvo sollevare trambusto davanti ai media. Non ha quindi saputo gestire il problema, se veramente c'è.

Antonio Sinigaglia

