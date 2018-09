CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Aprir boccaCervelloe correttezzaGli italiani hanno deciso che un giovane di 30 anni dovesse essere il (quasi) presidente del consiglio. Peccato non avesse nessuna esperienza lavorativa. Comunque gli italiani hanno tolto un giovane dalla disoccupazione. Sparare congiuntivi errati e cavolate varie è lo sport preferito del nostro (quasi) premier. Caso Savona: «Chiedo immediata procedura d'impeachment per Mattarella... anche per evitare reazioni dei cittadini!» Quattro giorni dopo discorso chiuso ed il nostro imbocca modestamente la strada del...