Anti abortistiIl cartellonedi RomaLe violente reazioni al cartellone anti-aborto affisso a Roma sono l'ennesima dimostrazione di come, all'evidenza concreta che un embrione è destinato a diventare come noi se non glielo impediamo, e che anche coloro che giustificano l'aborto erano embrioni che sono stati accolti invece che eliminati, gli abortisti sanno rispondere solo con slogan come: siamo tornati al Medioevo, attentato al diritto della donna, integralismo ecc. In altre parole, alle evidenze della ragione, che inchiodano davanti alla...