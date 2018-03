CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Amici e non di RIn difesadi Chisso Mi riferisco alla lettera del sig. Diego Marini del 20 marzo, nella quale lo stesso afferma di essere stato impressionato da una sola caratteristica di Chisso e cioè quella di essere assolutamente nullatenente per non pagare con i soldi i suoi reati. A riguardo devo premettere di non essere un amico (in senso stretto) di Chisso, se non attraverso l'amicizia di Facebook, né di avere alcun contatto con lo stesso, quindi nessuna subordinazione da parte mia. Peraltro, in merito alla spiacevole vicenda dello...