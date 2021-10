Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AmbienteL'energia nucleare oraè verde: un ossimoroQuesta me la devo appuntare: l'energia nucleare è diventata verde. Un ossimoro. Un nutrito gruppo di esperti considera positivamente le considerazioni del Centro Comune di Ricerca Ue che propugna l'ammissione del cartellino verde all'energia atomica. Meno male che il Comitato scientifico per la salute e l'ambiente ha espresso riserve. Sarà anche a basse emissioni di carbonio, non discuto,...