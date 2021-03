Ambiente

Come rimpiazzare

gli alberi morti

Egregio direttore,

interesso la sua attenzione e quella dei concittadini per la questione alberi e benefici che possiamo avere dalla loro presenza in considerazione dei livelli d'inquinamento. Basta guardarsi attorno e notare che siamo circondati da scheletri che non producono ossigeno di cui abbiamo tanto bisogno. Rimpiazzare gli alberi-scheletri morti o decapitati con altri sempreverdi è possibile e ci dovrebbero essere chiare direttive al riguardo. Questo nuovo percorso col tempo ci porterà ad avere una città con migliore vivibilità e minori patologie polmonari. Se questo nuovo modo di abbellire la città si dovesse estendere a livello planetario si potrebbe annullare il disastro in corso con la distruzione dell'Amazzonia.

Mario D'Angelo

Mestre

Sanremo

Uno spettacolo

che stordisce

Vorrei riuscire a guardare Sanremo. Vorrei riuscire a fissare lo schermo senza venire accecata dalle luci, senza venire stordita dai continui cambi di inquadratura della regia. Vorrei riuscire ad apprezzare, ogni tanto, lo spettacolo nel suo insieme e seguire una canzone senza dovermi difendere dal turbinio di immagini schizofreniche, o seguire i rimbalzi da una parte all'altra del palco dei cameramen. L'operatore con la steady-cam fa venire la nausea. O si crede Wim Wenders? Non si tratta di tornare alla formula in b/n con il cantante fermo davanti al microfono e telecamera fissa, ma la regia dovrebbe essere consapevole che lo spettacolo sul palco può essere apprezzato anche per l'intero, senza rimbambire lo spettatore (che infatti ogni tanto deve cambiare canale per riposarsi gli occhi). Cosa impedisce di capire che un balletto ha una coreografia che merita una ripresa in campo lungo? Perché devo sorbirmi l'orecchio di una ballerina, la scarpa di un cantante, la schiena di un musicista quando potrei avere tutto insieme e a una distanza ragionevole? Ormai lo stile di regia è un bombardamento di immagini: è così nei talent, nella pubblicità, in qualsiasi programma musicale. Però esaspera. E le canzoni? Perché: ci sono anche quelle?

N.C.

Rovigo

Mezzi pubblici

Ticket, è un ladro

chi non paga

Ho preso il tram a Padova per recarmi al Corso del Popolo. Un breve tragitto seduto nella vettura semivuota, pigramente osservando l'andate e venire dei viaggiatori. Poi mi sono fatto più attento, incuriosito da una strana osservazione, ed ho tenuto a mente il conto di chi saliva sul mezzo e di chi pagava. Ventitré viaggiatori dei quali solo sei hanno inserito il biglietto nell' apposita macchinetta timbratrice. Gli altri erano tutti abbonati? No, non lo credo. Non era questa la Padova che sognavo quando per breve tempo mi dedicai alla pubblica amministrazione, proprio nella Giunta che fece costruire la linea del tram. Chi non capisce che quel che egli non paga è poi pagato da altri non è un furbacchione, ma semplicemente un ladro. Non ci possono essere fughe ideologiche da questo assunto, in qualsiasi tipo di società umana i ladri sono puniti. E di fronte ad un fenomeno ampio, come quello che ho potuto osservare, non può bastare un saltuario controllore. Chi governa deve governare, se vuole il rispetto da parte di chi paga il biglietto.

Prof. Ermanno Ancona

Pandemia

Inefficienza

sui vaccini

Sono piemontese di nascita, ma padovana d'adozione e ho sempre ammirato le molte qualità dei veneti, in particolare l'operosità, la tenacia, il coraggio senza retorica e il tranquillo ingegno. La pandemia mi ha però costretta a ricredermi per l'inefficienza, l'approssimazione e l'ipocrisia delle istituzioni. Ho letto e ascoltato parlare di vaccinazione agli over 80, quando erano gli under 80 a essere vaccinati e, mentre parenti e amici di regioni meno virtuose del Veneto hanno già ricevuto una o anche due dosi di siero, io non so ancora quando potrò essere vaccinata.

Marilia Ciampi

Padova

America

Biden, un inizio...

scoppiettante

Biden si è insediato da circa un mese alla Casa Bianca al posto di Trump. Vediamo il suo operato: dopo due giorni da presidente, raid su postazioni iraniane in Siria, 22 morti, che pacifista! Naturalmente se l'avesse fatto Trump sarebbe stato un demone guerrafondaio. È di questi giorni invece una serie di restrizioni alla polizia, e minacce nel caso si azzardassero a calcare la mano mentre si apprestano ad arrestare criminali di ogni genere. Infine grande riapertura a stati che fanno del fondamentalismo religioso il cardine dei loro sistemi. Che gran presidente Biden, inizio scoppiettante, ed è solo l'inizio...

Riccardo Gritti

Venezia

Veneto arancione

L'ennesimo colpo

su economia e società

Il Veneto diverrà arancione. L'ennesimo colpo sull'economia e sulla vita sociale di tutti noi. L'economia boccheggia tra sussidi e ristori, pochissimi e in perenne ritardo sui bisogni ormai improcrastinabili e, visto il colore che da lunedì prossimo andremo, noi veneti, ad avere, drammaticamente urgenti. La vita sociale è stata stravolta, penso irreparabilmente, da un 2020 bisesto e funesto come mai nei decenni precedenti, le timide aspettative di un barlume di normalità ritrovata affossate sul nascere e nulla, nemmeno il vaccino che tanto ci aveva rincuorato sembra aver sortito l'effetto sperato: mancano le dosi necessarie e, se ci sono, vanno ripetute con richiami che si ha difficoltà a programmare. Visto poi che gli spostamenti, anche quelli minimi, tipo recarsi dal panettiere, saranno contingentati da una burrascata di norme e codicilli, magari torneranno pure le autocertificazioni, sorta di passaporti per respirare. Su tutto la felicità di una televisione accesa accaventiquattro, rifugio malsano e fuorviante per rintanarsi da una vita reale che ci vuole, specie per chi è avanti cogli anta, estranei del tutto.

Vittore Trabucco

Treviso

