AmbienteAccanimento sbagliatocontro GretaVa bene dare spazio alle più diverse opinioni, anche se non condivisibili, ma a tutto c'è in limite. Mi riferisco alla lettera di tale Enzo Fuso pubblicata sabato scorso, nella quale, in tre righe, riesce a mettere in fila una inqualificabile, volgare, insulsa, stupida, offensiva serie di giudizi nei confronti di Greta Thunberg. Ora, si può essere anche in disaccordo con le iniziative di Greta, ma qualificarla mocciosa, invitarla ad andare a scuola, a fare quello che fanno i suoi coetanei, pensare...