AmbientalismoDall'ideologiaal pragmatismoNon è limitando le sole emissioni che si risolve il problema ecologico del pianeta, ma da alcune interessanti letture emergono utili rimedi. Il sindaco di Miami (terreno a pelo d'acqua che in un periodo interglaciale di circa 130mila anni fa stava 7,5 metri sotto il livello del mare) ha visitato Rotterdam per studiare le soluzioni olandesi applicabili all'innalzamento delle acque, dichiarando: non entro nelle cause del cambiamento climatico, ma poiché c'è devo adattare ad esso l'area di cui sono...