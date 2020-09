Alto Adige

In Italia si

parla l'italiano

La lingua italiana si parla in Italia e l'Alto Adige é in Italia fino al Brennero. Il trattato del Gasperi-Gruber fu il primo tradimento permesso dal sistema democratico, di cui profittarono i nemici dell'Italia. Anche a Roma. La lingua italiana dev'essere la lingua ufficiale e contrastando questi abusi striscianti si potrebbe cambiare il trattato del tradimento. Vediamo come si comporta la Francia con Alsazia e Lorena e cerchiamo di imitarla. I trattati si possono cambiare. Lo vogliono cambiare gli austriacanti, lo provino a cambiare anche gli italiani. Gli uni tentano di ampliarlo, noi possiamo restringerlo e riportarci agli anni 30. Non ho mai sentito i tedeschi sparlare tanto del nazismo come noi del fascismo, che ci ha portati fuori dal medioevo. Tra poco sarà il 4 novembre di Vittorio Veneto dove iniziò la vittoria degli alleati contro gli austro-tedeschi. Fu merito dell'Italia, non dimentichiamolo.

Gianni Oneto

Referendum

Il mercato

delle vacche

È iniziata la campagna del SI e del NO in vista del referendum del 20/21 settembre prossimi e tutto mi sa di una farsa che si identifica in una bella canzone ambientata a Venezia intitolata Marieta monta in gondola e che recita: Co so afar del si e del no moleghe n ponto tutti do! Ciò che da molto da pensare è il baratto che sta prendendo forma fra due forze politiche di maggioranza dove l'una è disposta a sostenere il SI alla riduzione dei parlamentari a condizione che l'altra sostenga la riforma della legge elettorale proporzionale. A prescindere quale sia l'opinione di qualsiasi Cittadino elettore che voterà secondo la propria coscienza credo che la farsa in atto dia l'impressione del mercato delle vacche.

Celeste Balcon

Quelli della notte

Convid, gli assiomi

del prof Catalano

Ho sentito al Tg1 un'intervista a Silvio Brusaferro, membro del comitato tecnico scientifico, ecco alcune domande e alcune risposte. Domanda: cosa ne pensa della situazione attuale? Gli asintomatici possono trasmettere il virus, se uno ha una carica virale più alta può trasmettere di più il virus. Domanda: cosa ne pensa delle terapie intensive? Ne abbiamo 120 casi e un mese fa 40, quindi tre volte più di prima. domanda : riapriranno le scuole? speriamo possano riaprire, se ci saranno casi di covid dovranno chiudere, mentre senza casi di covid sarebbe auspicabile tenerle aperte. Domanda: come fare per salvaguardare i ragazzi e gli insegnanti? È meglio mettere le mascherine e mantenere il distanziamento. Domanda: come sta andando in Europa? In Francia e Spagna hanno più casi di noi, dobbiamo cercare di mantenere un numero basso di casi. Domanda: e per il futuro? Se avremo meno casi di covid ci si potrà riprendere prima, mentre con più casi di covid sarà più difficile. Ora invito i meno giovani a guardare il professor Catalano nei suoi mitici assiomi nel programma quelli della notte di Renzo Arbore a metà anni 80.

Riccardo Gritti

Elezioni

Perché non

serve votare

Potrebbe apparire una ingenuità, ma dopo anni mi sono convinto che votare non serve, chiunque vada al governo di pubbliche amministrazioni si comporta esattamente come avrebbero fatto altri eletti diversi da loro. Le amministrazioni pubbliche sono concatenate da dinamiche interne immutabili, kafkiane, ferri arrugginiti e i nuovi arrivati non ci possono fare niente di niente, ovvero poco alla volta si adattano all'andazzo riducendosi a ombre di governo amministrativo. Un cittadino può essere corretto per 364,5 giorni all'anno, ma se in quella mezza giornata piglia un autovelox posto a fare cassetta, come tanti, egli diviene un cattivissimo soggetto e deve essere colpito, e paga anche oltre il venti per cento della sua pensione bastano 180 euro per 10 km in più per le attuali pensioni-. Non la chiamerei sicurezza per i cittadini in tantissimi casi noti. Poi, i fossi in campagna sono sempre intasati, non drenano più l'acqua e si va sotto. Ebbene metà del fosso sarebbe dell'amministrazione e l'altra metà del frontista: né l'uno, né l'altro puliscono e comunque il frontista non sarà mai multato perchè sarebbero voti persi da quella famiglia. E i fossi sono scomparsi e si invoca negli eventi l'emergenza pluviometrica. Ci sarebbero tanti altri esempi da illustrare, e da ciò confermo che il voto amministrativo non serve, gli uni avranno gli identici comportamenti di altri, solo con altri colori. Il fattore comune è che il cittadino resterà il pollastro da brodo della situazione amministrativa.

Alberto Stevanin

Forza Ferrari

Cosa accade

a Maranello?

Tanto per cambiare: Ferrari, amore mio, dove sei? Non riesco a capire cosa stia succedendo a Maranello. Possibile che nel ventunesimo secolo sia la fine del Cavallino Rosso, ovviamente nella Formula 1. Io sono fiducioso che ritornerà agli antichi splendori. Considerando che le gare di Formula 1 sono di 305 chilometri, eccezione il Gran Premio di Monaco in cui la distanza di gara minima è fissata in 260 Km. Tuttavia, ogni gara non può durare più di 2 ore. Pertanto: Forza e coraggio amico Cavallino.

Luciano Bertarelli

Replica

Autonomia

e adolescenza

In risposta al Signor Giorgio Moro. L' atteggiamento adolescenziale da me descritto per quanto riguarda la contraddizione tra richiesta di Autonomia regionale e richiesta di finanziamenti ogniqualvolta c'è un'emergenza non sta nell'ammontare delle somme richieste né nelle percentuali degli ammontare trattenuti da Roma. Sta nella squisita contraddizione, per me segno di immaturità, tra rivendicare (l'autonomia) e chiedere (gli aiuti). Un atto autonomo di responsabilità matura sarebbe contribuire tutti gli abitanti della regione a provvedere nell'emergenza. Sarebbe il famoso rimboccarsi le maniche. La classe politica veneta e veneziana, invece, rivendica la autonomia per esempio nella gestione del Mose e dei soldi a disposizione per la stessa, e chiede che questi finanziamenti vengano dallo Stato nazionale. Si oppone alla Agenzia per Venezia e la Laguna a direzione centrale ma chiede le risorse allo Stato centrale. In questo ulteriore esempio non c'è nessuna emergenza naturale che giustifichi la situazione. E soltanto una deformazione viziosa del carattere della classe politica.

Hugo Marquez

