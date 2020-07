Alpini

L'Ana ormai

sembra una Pro Loco

Da vari anni l'Ana non è più quella di una volta, si sono perse le tradizioni dei padri fondatori, per indirizzarsi verso un concetto affaristico e numerico della politica associativa, basta osservare ciò che succede in ogni adunata nazionale, diventata ormai una seconda edizione di October-fest, ove si può notare di tutto di più. Altro che tradizione dell'adunata alpina, i padri fondatori si stanno rivoltando nella tomba, vedo associati o pseudo tali che indossano un Cappello che assomiglia ad un albero di Natale. Non discuto gli aspetti del volontariato da parte dell'Ana, li do per scontati e meritevoli, ma non posso accettare che l'Ana diventi un qualcosa di uguale ad una Proloco, ove sia più importante la riunione conviviale invece di preservare la storia e le tradizioni del Corpo. Non sopporto l'Ana pronta a giustificare tutto di tutto e concedere il Cappello anche a chi non ha svolto il periodo stabilito di servizio nelle truppe alpine in virtù della preservazione del numero degli associati, in violazione di quanto stabilisce lo Statuto e il Regolamento!

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno 2 mesi in reparti alpini e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.

La presidenza nazionale, sorda alle proteste della base pretende di detenere la verità in tasca, perciò di fronte alle rimostranze, preferisce ignorare senza nemmeno rispondere alle legittime obiezioni. Non ci si sorprenda se tanti Alpini dormienti (non iscritti) non rinnovano la tessera e lasciano l'associazione, se si cerca in rete si troveranno commenti al vetriolo, riguardo al comportamento di chi invece dovrebbe per primo preservare l'autentico spirito Ana, invece pensa solo a come sviluppare il business...vedi negozio ufficiale adunata e Ana-Shop, vedi i vari gadget inventati a piè spinto, non è questa la mia Ana che ho lasciato con amarezza.

Daniele Tinti

Treviso

Il consiglio

Imprenditori, tutti

come Alitalia

Consiglierei a tutti gli imprenditori, grandi e piccoli, che di questi tempi hanno difficoltà a tirare avanti la baracca di cambiare la regione sociale o la denominazione della loro azienda in Alitalia. Nel Belpaese è un nome quasi magico, che apre il cuore di qualsiasi Governo, e che consente di infischiarsene allegramente della buona amministrazione, della competitività e della sostenibilità, di avere i bilanci costantemente in rosso, di poter sempre contare sui soldi dei contribuenti italiani, di non avere mai esuberi di personale, di superare indenne tutte le crisi anche quando gli altri chiudono. È consigliabile mettere nel nuovo logo il tricolore, perchè senza l' italianità il giochino potrebbe non funzionare.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

Coronavirus

Il flop

di Immuni

Leggo in continuazione di focolai Covid a macchia di leopardo, ma dopo lo sforzo disumano della ministra Pisano con i suoi 78 Consulenti (a proposito quanto costano tutti questi tecnici di cui ogni ministro si dota?) non vedo decollare la famosissima app Immuni. Noi povera gente non veniamo informati di quanti aderiscono a siffatta iniziativa, ma io da buon settantenne vorrei forzare la mano e dare dei suggerimenti proprio in funzione dei focolai. Io non prendo i mezzi pubblici, mai e sopratutto non prenderei un mezzo stracarico che porta operai e studenti nelle ore di punta, io non lavoro in posti tipo magazzini di corrieri che negli orari di smistamento sono affollatissimi, io non lavoro in uffici o ambienti dove davanti alle aree ristoro ci si trova in molti e senza mascherina, io non sono un immigrato in Italia (regolare o non mi interessa ma con telefonino). Infine io mi prendo un aperitivo con la moglie la domenica mattina all'esterno di una pasticceria dove il tavolo più vicino è a 2 metri e non faccio movida. Perciò penso che Immuni dovrebbe essere obbligatorio e installato obbligatoriamente da chi è obbligato per legge e statuto alla salvaguardia della salute di tutti noi e nei telefoni di chi se ne frega di noi settantenni.!!

Eugenio Campion

La lettera aperta

Fateci assistere

i nostri familiari

Prendo spunto dalla lettera aperta sul Gazzettino della Signora Francesca per segnalare la mia opinione a riguardo. Mia mamma è ospite non autosufficiente dell'Opera Immacolata Concezione a Padova da circa 25 anni. In questo lasso di tempo per rette ha speso circa 450 mila euro oltre ad una quota consistente ricevuta dalla Regione Veneto. In questi 25 anni sono andato a far visita alla mamma 3-4 volte la settimana per 52 settimane all'anno, visite veloci ma sufficienti per tranquillizzarla, per stare serena. Ora, come ha scritto la Signora Francesca, la visita è concessa con distanziamento e di rado, una volta la settimana.

Nel periodo pre Covid i famigliari assistevano per ore i propri congiunti anche per imboccare il cibo.

Il 15 giugno scorso ho scritto una email al Presidente Zaia (senza ricevere risposta) chiedendo un suo deciso intervento visto il ruolo importante di finanziatore a queste Strutture per allentare le misure di restrizione e con il Direttore della struttura della Mandria ebbi un animato colloquio personale facendo presente che la sala del Commiato era sempre piena di defunti, morti non di Covid, ai quali, (per molti), non è stato permesso un saluto dei familiari. Nemmeno partecipare alle funzioni religiose sono permesse agli Ospiti, per mia mamma era l'unica attività svolta. Possibile che una struttura moderna, importante è bellissima come l'OIC non possa individuare un familiare per Ospite e tamponarlo anche 2 volte la settimana ma lasciarlo libero di andare a trovare la mamma o il papà che è lì non i vacanza ma per trascorrere l'ultimo tratto della propria esistenza? Spero non sia solo una questione economica. Non posso accettare tutto questo se penso che il problema andrà avanti ancora per mesi.

Il Presidente Zaia ha il dovere di intervenire e i responsabili dell'OIC di comprendere appieno che il bene per l'Ospite è quello di vedere i famigliari, di farli star bene, questa è la loro missione, non di farli morire di solitudine.

Abele Arcolin

