CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alleanze/1Il governoPd-M5SSono sicuro che il PD si aggregherà al M5S .Sono troppo abituati a comandare e ad essere nei posti di comando. E sicuramente nel nuovo governo M5S e PD troveranno il modo per imporre il loro stile ed i loro temi sia sul lavoro, sia sull'economia, sia sull'Europa e così via su tutto il resto, ed i grillini per non perdere il potere che sono riusciti ad acquisire e che vogliono tenere per tutti i 5 anni della legislatura in pratica lasceranno fare. Facciamo una scommessa?GiorgioAlleanze/2Dai Renzi, accordaticon i 5...