Egregio Direttore,

ci mancava solo, dopo la metallica scultura (altrimenti non saprei qualificarla) spavaldamente piazzata in fronte laguna a Piazza san Marco, il presepe allestito in Piazza san Pietro a Roma, che tutto evoca, meno il richiamo, appunto al presepe. Mi domando che bisogno c'era, in un momento storico ed epocale delicatissimo quale il presente, di andare a massacrare e dissacrare il senso d'intimità e gioia dei bambini e dei passanti , con simili esibizioni che, voglio essere buono, sono sicuramente degne casomai di un qualche Museo, luogo dove non solo verrebbero collocate con tutta l'autorevolezza che meritano, ma soprattutto non rischierebbero crude (e, mi consenta, legittime) radicali critiche. Il Natale esiste (e non resiste) come tradizione eccelsa da millenni, ed i suoi simboli sono sempre stati i medesimi, rispettati ed onorati quali sono, per gli altissimi valori che rappresentano, e che vengono accompagnati tradizionalmente con i canti che tutto il mondo conosce. Se lo immagina il Tu scendi dalle stelle nel mezzo di soavi sfregamenti di pezzi di latta, e con accompagnamento di delicate voci bianche?



Giuseppe Sarti





Caro lettore,

non voglio entrare nelle dispute su alberi e scelte natalizie fatte dalle singole città. Tutte le critiche sono legittime e vanno ascoltate, senza la pretesa di avere l'esclusiva della verità o del concetto di bellezza. Voglio fare una considerazione di carattere più generale che alcune vostre lettere in questi giorni mi hanno suscitato. Le tradizioni rappresentano un inscindibile legame tra passato, presente e futuro. Vanno perciò difese con forza da chi, magari per una malintesa idea di libertà, vuole cancellarle o le considera un inutile retaggio del tempo che fu. Ma è d'obbligo anche porsi una domanda: in tempi incerti come quelli che stiamo vivendo, dove molte delle nostre certezze si incrinano o vengono messe profondamente in discussione, è così opinabile e negativo essere messi di fronte a scelte e iniziative che offrono (sottolineo: offrono, non impongono), anche una prospettiva diversa al nostro modo di vedere le cose o di vivere momenti della nostra vita? Tutti, in misura maggiore e minore, parliamo spesso di cambiamento, della necessita di adeguarsi ad esso, di comprenderlo e affrontarlo per non esserne sopraffatti. Ma quando poi ci troviamo di fronte al cambiamento, nelle piccole come nelle grandi cose, si alzano le nostre resistenze, prevale la difesa dell'esistente. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vivere i tempi difficili che stiamo vivendo. Eppure siamo costretti a farlo. E la nostra scarsa attitudine a cambiare, a prendere atto che, magari per ragioni di forza maggiore, può esistere anche un altro modo di vedere o di vivere le cose ci spiazza, ci rende più difficile convivere con una realtà diversa da quella che avevamo immaginato. È una riflessione che vale per tutti, anche e soprattutto per me naturalmente. Ma che forse proprio in momenti come questi è opportuno fare. Anche partendo da una piccola cosa come un albero di Natale diverso da quello che ci piacerebbe avere o ritrovarci davanti ai nostri occhi.

