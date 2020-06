Aiuti Ue

Non scherziamo

con la Merkel

Mi sembra che il Presidente Conte, con la complicità del M5S, stia giocando con il fuoco. Ho trovato le sue parole nei confronti di Angela Merkel assolutamente irriguardose e arroganti. Angela Merkel ci ha solo invitato a sfruttare la pioggia di milioni che finalmente l'Ue è disposta finalmente ad elargire, non ultimo il Mes di cui, a detta di tutti, tranne Salvini, Meloni e appunto M5S, abbiamo urgente bisogno.

Lui piccato ha risposto che quelle della Merkel erano solo opinioni personali e che ci avrebbe pensato lui, assieme al ministro dell'Economia, a fare di conto.

Ecco, vorrei fare presente al Presidente Conte che, dopo 10 giorni di Stati Generali, è arrivato il momento di dover cominciare a fare qualcosa a cominciare proprio dalle decisioni sul Mes, dalle riforme da presentare per ottenere il Recovery Fund, dalle pratiche ancora scottanti irrisolte (Atlantia, Arcelor Mittal e così via). Il tempo stringe. Leggevo che il ponte di Genova è quasi pronto per l'inaugurazione ma non si sa ancora a chi affidarne la gestione! Ai 5stelle consiglierei di essere più concreti: siamo stufi delle loro scenate e delle loro battaglie di principio (onestà e riduzione dei parlamentari il cui risparmio è irrisorio).

Giuseppe Macchini

Padova

Linguaggi

Tradurre in italiano

i nomi inglesi

Ho apprezzato molto la giornalista Luciana Boccardi che nel suo articolo mette in evidenza quanti già si siano doluti, tra essi il sottoscritto, sull'uso di termini inglesi. Nell'Italia del passato tutti i nomi dovevano terminare in vocale, anche nomi propri (Francesco Bacone = Francis Bacon, Tommaso Moro = Thomas More, Gaspare Vanvitelli = Gaspar van Wittel e altri).

Quello che sta accadendo ora è lo slittamento lento, subdolo e progressivo verso l'immissione di parole straniere al posto di parole italiane. Non si può arrestare un processo di tal fatta ma si può cercare di italianizzare i termini inglesi come sta già accadendo con alcuni (cliccare, taggare, resettare, monitorare) visto che l'italiano è già pieno di parole straniere acquisite, interiorizzate e finalmente fatte nostre.

Perché non facciamo il contrario con personaggi famosi e li chiamiamo con la traduzione italiana? Tommaso Crociera, Paolo Uomonuovo, Ugo Concessione, Nicola Gabbia, Sandra Manzo, Dora Giorno, Giuditta Adottiva ecc. ecc. ecc. (che perdita di immagine!)

L'irritante è che termini anglo/americani siano usati in modo brutalmente scorretto. Provate a chiedere ad un inglese se ha un golf e poi sentiamo la risata.

Your sincerely

Arturo Seguso

Pandemia

L'avvertimento

non capito

L'unico fatto importante che ci offre l'attuale pandemia è che l'assembramento, la concentrazione di popolazione è una manna per il primo virus che passa per strada. Egregi signori è la NATURA che dà un assaggio dei suoi principi e sta all'essere umano, ospite del Pianeta, adeguarsi. Un esempio indicativo è la via del mare, un superstrada per portare sempre più turisti alle spiagge. Non si è capito che il distanziamento non sarà solo per quest'anno ma, se siamo previdenti, sarà per sempre e quindi richiederà un diverso e più consono turismo balneare, concentrare i turisti per ottenere più guadagni non sarà più possibile. Un ristorante che stipava gli avventori per avere 100 coperti dovrà incassare solo per 30 coperti e qui sorge il vero problema: i costi, il denaro che tante categorie si sono abituate a spremere alla piccola azienda. Dappertutto gli affitti sono alle stelle, le bollette ci marciano che è un piacere, le banche tra tassi e commissioni si inventano nuovi dispositivi per crearsi entrate certe, i Comuni gongolano, .... . Il gioco al rialzo, che per decenni ha distrutto le attività essenziali e poco impattanti per la collettività, questo tipo di gioco è finito anche se quasi tutti non l'accettano. Non vi dà da pensare quando entrate in un supermercato o centro commerciale ed assistere alla dispersione della clientela. Non è l'esatto principio opposto al concetto per cui è stato costruito? Potrà vendere o incassare come quand'era strapieno? Qualcuno potrebbe definire l'attuale situazione come decrescita infelice e sta a noi italiani decidere quale futuro per noi anziani e i nostri figli e nipoti.

Emilio Baldrocco

Cannaregio

Pensioni e crisi / 1

Aboliamo

la legge Fornero

Il Coronavirus pandemico ha stravolto l'economia italiana . Migliaia di lavoratori in virtù della legge Fornero e sue fantomatiche aspettative di vita, tuttavia immorale ed assurda, dovranno raggiungere i 66/67 anni per la quiescenza pensionistica in questo periodo da incubo senza ancora una luce di speranza di continuare a vivere nella normalità con casse integrazioni e purtroppo con licenziamenti. In questo contesto catastrofico, sarei a favore dell'abolizione della suddetta legge concedendo a coloro che hanno maturato i 20 anni minimi di contributi figurativi o hanno raggiunto i 60 anni - peraltro un'età virologicamente considerata a rischio come la più debole- di potere lasciare il lavoro.

GianCarlo Lorenzon

Spresiano (Treviso)

Pensioni e crisi / 2

Bonus di 100 euro solo

per i lavoratori attivi

I dipendenti pubblici e privati con un reddito di 26.000 euro lordi annuo percepiranno dal mese di luglio un assegno mensile di euro 100. Come mai i pensionati con un reddito annuo lordo non superiore ai 26.000 euro non percepiscono nulla e a loro viene applicata una ritenuta irpef del 27% più il 3% circa fra ritenuta regionale e comunale?

Cesira Cavallini

Campalto - Venezia

Vitalizi

L'ingenuità

di credere ai tagli

Ma davvero c'era qualcuno che credeva che i parlamentari si tagliassero i vitalizi ? Via, non siamo così ingenui. Al divino Giulio (Andreotti), a chi gli faceva notare di non tagliare mai una spesa, rispondeva tranquillo : A Roma non s'e toglie na lira a nessuno.

Enzo Fuso

Lendinara (Rovigo)

