Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Afghsanistan / 1L'esercito afganoun grande bluffConfesso che di Afghanistan non ne so molto. So però che i Russi con loro si sono scornati e che quel Paese inonda il Mondo di oppio, che lì si addestravano i peggiori terroristi di fede islamica e che la tragedia dell'11 Settembre l'hanno causata loro. So anche che l'Occidente l'ha occupato militarmente e che per vent'anni ha cercato di instaurarvi la pace. So che questo sforzo è costato...