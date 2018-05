CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AdunateAnche i bersagliericome gli alpiniVolevo rispondere alla lettera su Il Gazzettino di mercoledì 16 maggio del Sig. Polesel e Signora che domenica si sono emozionati seguendo in tv la sfilata degli Alpini a Trento. Se fossero riusciti a venire a San Donà di Piave avrebbero potuto vedere i Bersaglieri. Nonostante in passato sia stato nel Corpo Artiglieria mi sono emozionato ugualmente, vedendoli dal vivo sabato e domenica. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita della festa.Giorgio...