CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Acqua alta/1Mose, tanti soldie poche garanzieHo letto, in questi giorni difficili per la nostra amata Venezia, varie notizie sul Mose ma ho notato che nessuno ha chiesto, in modo esauriente, delle testimonianze documentate, ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori dell'opera. Credo che gli italiani onesti, che hanno pagato con le loro tasse somme enormi per un'opera pubblica che, dal disastro del 1966, ancora oggi non è finita e per la quale si parla già di una gara internazionale per le opere già deteriorate, abbiano...