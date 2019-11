CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Acqua alta/1Le promessedei politiciL'anno scorso, al capezzale dei drammatici disastri provocati dall'uragano Vaia, la politica, intesa la pubblica amministrazione, versando lacrime di dolore per le gigantesche distruzioni alle aree boschive, per i consistenti danni alle abitazioni e alle infrastrutture delle Terre Alte, aveva promesso, con roboanti dichiarazioni ai mass-media, la destinazione di consistenti finanziamenti per concrete azioni di prevenzione, tutela e salvaguardia ambientale. A consuntivo dopo oltre dodici mesi: tante parole,...