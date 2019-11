CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Acqua alta/1La leggedei DogiEssendo di famiglia originaria di Venezia, si può immaginare il mio stato d'animo nel vedere le immagini del disastro nella città più bella del mondo. Sapere che sono stati spesi miliardi di euro per il MOSE della cui effettiva funzionalità non si sa ancora niente, il tutto condito da un bel po' di tangenti con pene irrisorie per i responsabili, ricordo che ai tempi della Serenissima, al Doge venivano riservati funerali solenni ma, se aveva speso impropriamente soldi dello Stato, pagavano i discendenti. Se...