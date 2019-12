Accoglienza

Grazie Veneto,

da una briciola

Uguale per tutti il Natale, poco importa da dove tu venga, salita su da una brulla Toscana ti ritrovi in un Veneto nebbioso e accogliente che incanta. La cortesia della gente conquista, il fluire indomabile del Piave sovrasta, l'accento inebetisce, ma è tutto qui in una comunità unità e padrona delle sue terre. Poco importa per quale motivo tu sia stata catapultata su questo palco del nord, se per un anno o per la vita, serve il cuore, il coraggio, la determinazione che costantemente palesate, occorre una carrozza per raggiungere la vostra corte. Grazie Veneto, grazie San Donà di Piave per il tuo orgoglio e la tua passionalità... per avermi fatto sentire una tua piccola briciola.

Silvia Fagnani

Sardine

Movimento

di apparato

Mi sorprende che molti considerino le sardine un movimento spontaneo di protesta. Le sardine sono nate, per loro stessa dichiarazione, per contrastare la campagna elettorale di Salvini e appoggiare quella di Bonaccini nelle prossime elezioni in Emilia Romagna. Per capire la nascita di questo fenomeno, a mio avviso, è cruciale avere presente il valore di tale regione per il partito democratico e per la sinistra in generale. L'Emilia Romagna è il centro delle coop rosse; da quando è stata fondata l'omonima regione, è sempre stata governata dal PCI-PDS-DS-PD. La sua perdita sarebbe gravissima, sia per il rilievo nazionale di tale evento a livello di governo centrale, sia per il valore simbolico, morale, economico e politico sul sistema-partito del PD. Altre volte negli ultimi anni la sinistra ha prodotto ampi movimenti di piazza, ma di solito ciò è avvenuto quando era all'opposizione, ad esempio con i girotondi. Qui invece ci troviamo di fronte a un fenomeno paradossalmente vecchio, grandi raduni di piazza, ma nuovo in quanto non avviene per protesta, ma piuttosto per sostenere chi è già al governo, addirittura da 50 anni nell'Emilia Romagna. Quindi a mio avviso, lungi da esere un movimento di protesta, le sardine parrebbero più un vero e proprio movimento di apparato. Ciò è confermato anche dalle prime rivendicazioni politiche espresse dalle sardine. In un paese come l'Italia caratterizzato da fuga di cervelli, alta disoccupazione giovanile, difficoltà nell'accesso alla casa e nella gestione dei tempi lavoro-famiglia, ci si sarebbe attesi delle richieste come, ad esempio, lavoro, formazione professionale, asili, agevolazioni per la casa. Niente di tutto ciò: le sardine hanno fatto richieste che hanno a che fare con la comunicazione politica, l'uso dei social e la lotta politica. Disarmante!

Intorno a Greta

L'ambiente

e doppi fini

La questione dell'ambiente e dell'inquinamento è un argomento che tiene banco ed è diventata cruciale con l'avvento di Greta che ha attirato l'attenzione. Pienamente d'accordo che bisogna tutelare il nostro pianeta, anche alla luce di taluni eventi atmosferici e catastrofi varie che, al dire attuale, sono dovuti all'incuria dell'uomo. Certamente quando succede una tragedia come il Vajont, il ponte Morandi o una casa che crolla perchè costruita su una frana la responsabilità è puramente dell'essere umano. Ciò non si può dire di altre grandi calamità e catastrofi. Pensiamo a Vaia, all'alluvione del 1966 che colpì il Bellunese assieme a Venezia e Firenze, l'alluvione di Venezia di quest'anno, l'alluvione del Polesine del 1951 solo per fare alcuni esempi a noi vicini. Quante catastrofi nel mondo basti ricordare i vari uragani e cicloni, da notare che le Americhe sono state scoperte nel 1492 per cui cosa può essere successo in precedenza? L'Oceania poi è stata scoperta in data successiva. Tornando in dietro cosa dire del biblico Diluvio Universale? Quale la sua forza e la distruzione? Non si dimentichino i terremoti, i maremoti e i vulcani. Quanti disastri e quante vittime. Oggi si fa di tutto nell'interesse dell'ambiente e dell'ecologia che, se nel verso giusto nulla da eccepire, ma non sia un camuffato pretesto per portare a speculazioni di vario genere e all'applicazione di nuove tasse. Quanto a Greta e famiglia quanti libri posti sul mercato e quanti alberi tagliati per produrre la carta per stamparli.

Celeste Balcon

Televisione

Maledetti

amici miei

Lungi da me nel voler criticare coloro che guardano il Grande fratello, l'Isola dei famosi oppure Non è la D'Urso: ognuno guarda in Tv quello che più gli piace ed in base alla propria cultura. Voglio parlare di un programma che a me è piaciuto un sacco: Maledetti Amici Miei. Il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi è uno show veramente ben fatto, con una comicità intelligente e mai sopra le righe, gli interpreti non più tanto giovani ma molto spontanei. Ripeto, a me è piaciuto un sacco.

Domenico Trabucco

