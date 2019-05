CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AccerchiatoA sostegnodi SalviniManca poco più di una settimana dalle elezioni europee, mentre il tiro al bersaglio contro Salvini è un crescendo di cecchini per farlo secco. Il leader dei rozzi leghisti - lo spargitore d'odio - dev'essere neutralizzato ad ogni costo, questo l'imperativo degli avversari M5s compreso. Le solerti procure di Roma e Milano sono già in frenetica attività, il botto arriverà ridosso l'appuntamento elettorale europeo. La stampa schierata a sinistra, un coro quotidiano di perfidie per arginare l'imprevisto consenso...