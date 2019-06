CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AbilitàRisolve i problemichi li crea«Oggi qui è presente l'Italia del SI i ministri sono pagati per risolvere problemi non per crearli ha dichiarato il ministro degli interni on.le Salvini all'inaugurazione della Pedemontana. Peccato che l'esperienza amaramente insegni che, non è un paradosso, le persone più abili a risolvere i problemi sono coloro che li creano. D'altra chi, meglio di chi crea un problema, può dare un contributo risolutivo al suo superamento? I componenti del governo, il presidente del Consiglio escluso, si facciano un...