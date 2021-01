A San Vito di Cadore

La chiesa

chiusa per messa

È vero che le chiusure sono ormai il nostro pane quotidiano. Ma temo che qualcuno esageri. Mi riferisco alla parrocchia di San Vito di Cadore. Nei giorni scorsi, giunto nella località, ho deciso di partecipare alla messa festiva delle 18. Nonostante le temperature rigide e i marciapiedi innevati, ho raggiunto la chiesa, trovandola però chiusa, anzi sbarrata. All'interno la funzione era però regolarmente iniziata. E fuori c'erano altre 4 persone che, come me, cercavano di capire cosa fosse successo. La risposta era su un cartello esposto sul portone della chiesa stessa dove si dice che verrà proibito l'ingresso alla santa messa se il numero di fedeli supera quello previsto dalle norme sul distanziamento (e su questo ovviamente nulla da dire) ma anche se la funzione è già iniziata. Faccio presente che erano le 18.03 e la messa iniziava alle 18. Non so chi abbia preso una decisione del genere. Ma mi sembra indice di una concezione proprietaria della casa del Signore del tutto inaccettabile. Proibire l'ingresso alla messa per questioni di puntualità, oltretutto in giornate così sfavorevoli dal punto di vista meteorologico, è una forma di arbitrio inaccettabile. Spero che qualcuno intervenga e ponga fine a un'assurdità di questo tipo.

E. N.

Stufe a legna

Spiegate come

accenderla

Leggo dell'inquinamento delle stufe a legna, io la ho da 40 anni, leggo tante parole ma nessun consiglio come accenderla. Io la so accendere ma non lo ho imparato dal Gazzettino. Dovete spiegare dettagliatamente come si deve fare, altrimenti quello che scrivete non serve a nessuno.

Renzo Torresan

Pensiero unico

Lottiamo per la

libertà di pensiero

Ci sono due tipi di morti, il primo un nero ucciso a Minneapolis dalla polizia che ha causato indignazione e sommosse, il secondo una donna bianca uccisa sempre dalla polizia a Washington all'interno della Casa Bianca che ha avuto un altro tipo di trattamento. Nessuno ne ha parlato a sufficienza ed è passata inosservata. Questo è demerito dell'atmosfera creatasi in questi anni dove vige il politicamente corretto. Ormai non si può pensare con la propria testa e dire quello che si pensa e si vuole, restando sempre entro i limiti della decenza e della legge, deve essere tutto allineato al pensiero unico. Pensiero unico che pian piano ci sta togliendo la libertà. Un esempio lampante sono i fatti che sono successi a Hong Kong dove migliaia di manifestanti protestavano contro il regime comunista cinese, sono stati bastonati e rinchiusi in galera con il silenzio assordante del mondo occidentale. Dico sempre viva la libertà di parola, di espressione e di pensiero e mi batterò per questo.

Giuseppe De Battisti

Precauzioni

Sul Covid

nessuna certezza

Nonostante le precauzioni seguite dai cittadini e le continue disposizioni dei nostri governanti, la diffusione del Covid 19, in Italia e nel mondo, non accenna a rallentare. Evidentemente molto ancora non è chiaro a medici, virologi e scienziati che continuano a raccomandare il distanziamento, le mascherine e l'igiene personale. Non ci sono, infatti, studi che dimostrino una specifica modalità di trasmissione rispetto ad un'altra, anche se le più accreditate risultano le goccioline respiratorie, la trasmissione di aerosol che può rimanere nell'aria anche per ore, specie in ambienti chiusi, la contaminazioni delle superfici. Studi molto utili ma poche certezze. Qualcuno dovrebbe avere finalmente il coraggio di dire che le esatte modalità di trasmissione del virus che causa il Covid 19 non sono ancora note e che l'unica via d'uscita sarà il vaccino.

Vittorio De Marchi

Pro voto

Questo governo

è finito

Mi chiedo, in che paese viviamo, da chi siamo governati, da quale Presidente della Repubblica siamo guidati? Stiamo vivendo momenti delicati e particolari, siamo dentro ad una pandemia sanitaria e non vediamo luce, chiarezza e tantomeno ci sentiamo rassicurati sul nostro futuro, ogni giorno il Governo cambia il nostro vivere da persone e da cittadini, ci vogliono a tutti i costi vaccinare con vaccini con poco tempo di sperimentazione, dicendoci che non avranno effetti gravi, ma semplici complicazioni come l'influenza, ma stiamo scherzando. I primi ad essere vaccinati dovrebbero essere i politici che prendono tali decisioni ed i vari comitati tecnico scientifici e le task force che servono il Governo, ma ci dovrebbero far vedere che l'ago del vaccino entra nella spalla del prescelto e non magari nascosto o con il cappuccio sulla punta. Questo Governo non esiste più, ha fallito impietosamente e dovrebbe andarsene, il Presidente della Repubblica ne prenda atto ed indica nuove elezioni e non dica che non si può perché siamo in piena difficoltà sanitaria, per la cronaca, ci sono paesi europei messi peggio di noi come il Portogallo che vota il 24 gennaio, l'Olanda che vota il 15 e 17 Marzo, la Bulgaria che vota il 28 Marzo e la Germania che detta le Leggi vota il 26 Settembre, quindi non ci prendano in giro o peggio.

Giuseppe Cagnin

Il caso Trump

Sovranisti

senza sconfitta

Abbiamo assistito in questi giorni allo scontro Trump Biden quando quest'ultimo veniva proclamato nuovo presidente degli Usa. È possibile vedere scene da terzo mondo o da sudamerica? Questo è l'atteggiamento di chi si dice sovranista non accetta la sconfitta. In Italia c'è Salvini che andava in giro con il cappellino di Trump e poi ci sono gli atteggiamenti della Meloni che parteggiavano apertamente per Trump (non essendo americani non so che conoscenza hanno della loro società). Lei come direttore forse si trova in imbarazzo a giudicare quello che succede in America? Ci dica qualcosa sugli armati che mettendo in pratica l'invito di Trump sono entrati nel Parlamento Americano. Si parla di grande democrazia però le immagini lasciano perplessi.

Romano G.

Tasse

Stranieri legati

al territorio

È a dir poco scandaloso scoprire che l'agenzia delle Entrate tanto solerte e precisa con i cittadini onesti avanzerebbe più di 850 milioni di di tasse non pagate da parte di fantomatici imprenditori cinesi specializzati nell'arte della sparizione. Un po' di anni fa in Svizzera per ovviare a simili inconvenienti diventò obbligatorio avere la residenza e la cittadinanza se si volevano mantenere le attività e le proprietà immobiliari e comunque un cittadino straniero non avrebbe potuto possedere più di una abitazione personale, potendone intestare al limite un'altra a ciascuno dei figli. Cercasi strategie alternative per legare effettivamente al territorio le persone fisiche e non identità virtuali tipo Avatar.

S. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA