A FalcadeUn'altra centralinalungo il BioisForse passeggiando lungo il sentiero che dalla pista ciclabile porta all'ecocentro di Falcade qualcuno avrà notato, come me, dei lavori in corso lungo le rive del torrente Biois. In un primo momento ho pensato che stessero costruendo degli argini per rimediare ai danni di Vaia e di tutte le precipitazioni che, da allora in poi, si sono succedute abbondanti da queste parti. Ma mi è bastato poco e accanto ai grandi massi, alla ruspa e ai tronchi accatastati ho visto anche una gettata di cemento,...