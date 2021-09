Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

11 settembre / 1La morte di Allendee le colpe dell'AmericaL'11 settembre non è solo il giorno del vigliacco attentato alle torri gemelle di New York di vent'anni fa, che viene ricordato con pagine e pagine di giornale, servizi televisivi e tutto l'abbecedario dei media odierni. È anche, per chi conserva ancora qualche briciola di memoria storica, il giorno dell'attacco golpista alla Moneda, il palazzo della Presidenza della Repubblica...