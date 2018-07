West Nile, la trappola fa scattare l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Per i donatori di sangue è scattato il test West Nile Virus. A far suonare il campanello d'allarme il riscontro di positività in una trappola parlante in provincia di Udine come segnalato dall'Istituto zoo profilattico sperimentale delle Venezie. «Da qualche anno, anziché attendere i primi casi umani spiega il direttore del dipartimento trasfusionale dell'Asuiud, Vincenzo De Angelis si posizionano delle trappole ad alcuni chilometri di distanza l'una dall'altra e quando una trappola risulta essere positiva scattano i test...