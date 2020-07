VITICOLTURA

UDINE I Consorzi di due Doc storiche della regione si uniscono (senza fondersi). Sono il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo che lavorerà quindi anche per il concorzio Aquileia portando avanti le iniziative in campagna e non solo per promuovere le identità definite dei due territori ed esprimendo le qualità specifiche dei vini che riflettono le importanti differenze dei terreni e del clima. Avere territori interi uniti rafforzerà anche il lavoro del Consorzio Doc-Fvg al quale entrambi i Consorzi aderiscono, a stretto contatto con PromoTurismoFVG e la Strada del Vino e dei Sapori, permettendo di far conoscere attraverso i particolari, la regione in Italia e nel mondo. Diverse saranno le iniziative che verranno organizzate per dare spazio alle aziende e ai vini. «Fare in modo che i nostri territori possano raccontarsi in maniera strategica e rispettosa delle singole identità è un enorme valore aggiunto per la promozione della regione» racconta Paolo Valle Presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. «Siamo un piccolo Consorzio, con una grande storia e tante aziende importanti . Unire le nostre forze darà forza a tutto quello che si potrà fare per farsi conoscere e per far apprezzare i nostri prodotti» aggiunge Franco Clementin, presidente del Consorzio vini Aquileia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA