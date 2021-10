Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AD APRILIA MARITTINALATISANA «Una giornata che si trasforma in autentico auspicio verso una nuova stagione di ripresa, grazie alla capacità, al lavoro e all'impegno di tanti operatori che vanno ringraziati per una spinta che parte dal basso, messa a disposizione della comunità regionale e di tutti coloro che amano il mare. Il turismo contribuisce al Prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia tra il 12 e il 14 per cento, fondamentale...