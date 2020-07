SALUTE

UDINE Il Pd all'attacco sul nodo frontiere. «Al primo rialzarsi dei numeri dei contagi la Lega ricomincia lo scaricabarile buttando colpe sul Governo, sui migranti o sui confini permeabili. Il trucco, quando arriva un problema, è farsi trovare da un'altra parte. In Friuli Venezia Giulia Fedriga ha dimenticato l'entusiasmo con cui ringraziava la Slovenia per aver aperto i confini con 48 di anticipo, da cui hanno guadagnato solo i benzinai d'oltreconfine. Ora è già pronto a imbracciare il pericolo dei Balcani, alla faccia degli spettacoli indegni offerti da Salvini coi suoi bagni di folla. Al Governo si deve chiedere di lavorare di più, certo, ma a 360 gradi controllando per esempio anche gli arrivi dagli Stati Uniti che fanno scali intermedi. Non ci si sveglia improvvisamente additando i rischi e chiedendo che ci pensi il Governo se no è colpa sua». Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), dopo le prese di posizione di presidenti di Regioni esponenti della Lega a fronte della comparsa di nuovi focolai di Covid-19.

«Da settimane la Lega sta facendo a gara con se stessa - continua la parlamentare - per togliere paletti e precauzioni, senza attuare al contempo campagne informative e preventive, e lasciando molto a desiderare su controlli e tracciamenti. Tra il lockdown e lo sbraco, tra il boicottaggio all'App Immuni e la richiesta di Tso, dovrebbe esserci l'equilibrio e la vigilanza delle istituzioni regionali, e continuare a esibire i muscoli del siamo stati i primi, siamo i migliori davvero a nulla serve».

«Adesso - aggiunge Serracchiani - ci dicono dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vogliono potenziare la sorveglianza e ampliare il tracciamento: era ora, speriamo lo facciano presto con trasparenza. Importante è che si capisca una volta per tutte che il Covid va gestito, che occorre allestire la comunità a vivere con questo rischio e a controllarlo, smettendo di considerarlo un'arma di propaganda».

I DATI

Intanto la Regione è soddisfatta dei dati. «Ritorniamo ai tre zero: contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo isolato l'ultimo caso tracciando e testando in poche ore quasi un centinaio di persone e, fortunatamente, sono tutte negative. I test verranno rifatti nei prossimi giorni e confidiamo si confermino le negatività». Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, commentando i dati di ieri. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) ieri erano a quota 112. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 6. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.326: 1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.869, i clinicamente guariti sono 39 e le persone in isolamento domiciliare 66.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA