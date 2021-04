Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLIGNANO SABBIADORO Due anni e otto mesi di reclusione per il primo, messa alla prova per il secondo. Questa la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i Minorenni di Trieste nei confronti degli autori della violenza sessuale consumata nella notte di Ferragosto del 2020 in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, ai danni di una ragazzina minorenne della provincia di Venezia. La decisione è stata comunicata ieri dopo il verdetto uscito...