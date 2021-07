Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RASSEGNAOVARO Al via oggi Green Carnia Fest, festival della sostenibilità in montagna. Per quattro giorni, fino a domenica 4 luglio, il comprensorio del Monte Zoncolan, con i Comuni di Cercivento, Ovaro, Paluzza, Ravascletto e Sutrio, sarà palcoscenico per l'edizione zero di una manifestazione che vuole porre l'attenzione sulla sostenibilità. Il festival, promosso dalla Proloco di Sutrio con il supporto della Regione, di...