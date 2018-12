Viadotto sul Tagliamento, domenica la seconda apertura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERATRIESTE Dopo l'apertura in direzione Venezia, dalle 10 di domenica anche i veicoli in direzione Trieste potranno circolare lungo il nuovo viadotto sul Tagliamento, opera «simbolo» del terzo lotto della terza corsia in A4. Lo annuncia Autovie Venete. «Per consentire gli ultimi lavori - informa la concessionaria - dalle 21 di sabato alle 10 di domenica verranno chiusi i tratti compresi tra l'allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e l'allacciamento A4/A23 (Nodo di Palmanova) in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il...