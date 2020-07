VIABILITÀ

UDINE In via Tomadini la circolazione stradale subirà delle modifiche per permettere la realizzazione di lavori di manutenzione strade in acciottolato. I lavori avranno inizio lunedì 13 luglio e proseguiranno per due settimane salvo imprevisti o condizione atmosferiche avverse. Nello specifico, nel tratto finale confluente con via Treppo sarà progressivamente istituito il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata - per un'area pari a quella interessata dai lavori. La carreggiata subirà un restringimento in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a 3 metri. Sarà istituto inoltre il divieto di transito nella zona dei lavori con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione, che avverrà a velocità moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l'area interessata e via Treppo. Sarà sempre garantito l'accesso alle proprietà private; qualora questo non fosse possibile resta a carico dell'impresa esecutrice darne notizia agli interessati almeno 48 ore prima. In vicolo Sillio, dal 13 al 15 luglio, la circolazione subirà modifiche per urgenti lavori di manutenzione al collettore fognario. Le auto verranno fatte proseguire lungo via dei Rizzani.

