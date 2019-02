Via Grazzano nuovi lavori per sistemare i marciapiedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀUDINE Via Grazzano sarà nuovamente oggetto di lavori. Da ieri al 15 marzo, infatti - è l'arco temporale fissato da un'ordinanza comunale -, diverse parti della strada saranno progressivamente interessate da cantieri che comporteranno il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta temporaneo. Per fortuna, però, non si tratta di rimettere mano alla pavimentazione appena rifatta, bensì della sistemazione dei marciapiedi, finanziata con i fondi avanzati da vari lavori: «Verso la metà di marzo ha spiegato il vicesindaco...