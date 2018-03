Venti star dei fornelli mettono la primavera nel piatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Difficile trovare un modo migliore per salutare la primavera, che non sia omaggiandola con cibo di stagione e musica di qualità. Mercoledì 21 marzo, nell'antico Folador di Villa Rubini a Merlana di Trivignano Udinese, prenderà vita il dinner show di Friuli Venezia Giulia Via dei sapori in collaborazione con Ersa, per un evento in occasione dell'inizio della primavera. Ancora una volta, le star della ristorazione friulana metteranno in scena (e in tavola) quanto di meglio e di più raffinato propone il Friuli Venezia...