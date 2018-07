Vende auto, ex carabiniere smaschera i truffatori delle sue vecchie indagini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Mette l'auto in vendita su internet, il telefono comincia a squillare e l'ex carabiniere si ritrova a fare i conti con svariati tentativi di truffa. A contattare Edi Sanson, oggi consulente per la prevenzione del crimine, sono stati anche diversi sinti dell'hinterland di Udine su cui in passato aveva indagato come militare dell'Arma. «Li ho riconosciuti dalla voce e dall'accento particolare - racconta - Tutto si è chiuso con una risata e tanto imbarazzo da parte loro». Nessun denuncia, perchè il raggiro non si è...