Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMACIVIDALE Open Sinistra Fvg intende presentare un'interrogazione per conoscere «quali misure straordinarie intenda intraprendere l'amministrazione regionale per risolvere i gravissimi disservizi telefonici denunciati dai sindaci di Drenchia e Grimacco e per evitare che si ripetano».Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo politico. «Le zone bianche e non di interesse di mercato - spiega il consigliere regionale Furio Honsell -...