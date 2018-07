Vacanza con i permessi, le Poste non potevano licenziarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLATISANA Natale 2008. Una dipendente delle Poste di Latisana va in vacanza alle Canarie e da Playa de Amadores inonda di cartoline i colleghi d'ufficio. Il rientro dalla vacanza sarà molto amaro, perchè una delle cartoline, in busta anonima, verrà inviata al responsabile regionale delle Poste Italiane. Il motivo? La donna dal 23 al 31 dicembre non risultava in ferie, ma stava beneficiando dei permessi della legge 104/92 per assistere la madre e la zia portatrici di handicap. Fu licenziata e riassunta dal giudice del lavoro. Anche la...