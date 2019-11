Va al Consorzio Montasio la struttura di Rivolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CESSIONEUDINE La Regione cede al Consorzio cooperativo produttori del formaggio Montasio l'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi di Rivolto, in via Ellero, fissando il prezzo di 575mila euro, ma al tempo stesso accordando un finanziamento al Consorzio medesimo, quale aiuto di stato autorizzato dalla Commissione europea, pari a 228mila euro. Il dovuto effettivo finale alle pubbliche casse, dunque, ammonta a 347mila euro. Lo si legge in una delibera che la Giunta regionale ha approvato su proposta...