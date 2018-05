«Una persona nel registro degli indagati, ma verifiche in corso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio colposo stradale per fare luce sull'incidente costato la vita venerdì sera a un ciclista, urtato in viale Palmanova da un furgone che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso dopo l'impatto ma che sarebbe stato rintracciato poco dopo e a poca distanza dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.IL PROCURATORELa conferma arriva dal Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo che, in questa fase iniziale delle indagini, invita tuttavia...