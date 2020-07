I SINDACATI

UDINE (cdm) Non nascondono le loro preoccupazioni i sindacati dei poliziotti. Per Nicola Tioni (Sap) «era questione di ore. Noi l'avevamo detto, noi l'avevamo chiesto. È da tempo che chiediamo tutele sanitarie per i poliziotti, abbiamo chiesto con insistenzache i migranti, prima di essere trattati dai colleghi per le procedure di identificazione, venissero sottoposti ad accurati controlli sanitari, la prevista quarantena per le persone che provengono da almeno quei paesi inseriti nella black list del ministro della Salute, tampone e conseguente esito dello stesso. Anche a Udine è accaduto quanto sta accadendo in molte altre realtà - sostiene Tioni in una nota -, poliziotti messi in sorveglianza fiduciaria dopo essere venuti a contatto con migranti che sono risultati positivi al covid. La politica si deve prendere le proprie responsabilità, il Ministro dell'Interno ed il Capo della Polizia in primis, devono garantire la salute dei poliziotti, di tutte le forse dell'ordine, di tutti i cittadini. Continuiamo a non avere garanzie di tutela sanitaria». Gli agenti in isolamento fiduciario a casa sarebbero «una quindicina da quello che so» secondo le informazioni di Tioni. Cinzia D'Orlando (Fiasp), a cui i poliziotti in sorveglianza fiduciaria risultano «per ora una decina» aggiunge: «Riteniamo sia prioritaria la salvaguardia della vita umana e la dignità dei migranti ma il nostro compito è tutelare i diritti dei poliziotti. Non è tollerabile che le carenze strutturali del sistema di accoglienza ricadano sulle spalle dei poliziotti e non possiamo tacere di fronte a scelte organizzative che mettono a repentaglio la sicurezza degli operatori di polizia. È di primaria importanza che vengano evitati, quando si può, i fattori di rischio causati dall'emergenza da covid-19, invece in queste ore viene posto il personale in isolamento fiduciario a causa di alcuni migranti che hanno avuto libero accesso agli uffici di polizia e che poi sono risultati positivi», conclude.

