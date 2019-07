Una ciclabile da un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOUDINE È la ciclabile lungo via Cividale, la prima opera del grande progetto Experimental City a prendere forma. Il Comune di Udine ha infatti approvato il progetto esecutivo e avviato l'iter della procedura di gara per l'affidamento della realizzazione della pista destinata alle biciclette e della sistemazione degli attraversamenti pedonali: il quadro economico complessivo ammonta a 1,185milioni di euro, di cui quasi 971mila per lavori a base d'appalto; le aziende avranno tempo fino al 20 luglio per presentare le loro...