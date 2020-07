LA STORIA

UDINE Una app per contrastare la dipendenza da smartphone e dalla iper-connessione. Può sembrare un ossimoro, ma è quello a cui stanno lavorando gli studenti friulani, coordinati dall'associazione Mec, che rappresentano l'Italia in questa sfida europea, grazie al progetto YoungMob, promosso dall'università di Burgos, che ha come obiettivo la riduzione della dipendenza da smartphone nei giovani tra i 10 e i 15 anni. Tra i partner europei oltre all'Italia, rappresentata da MEC ci sono Spagna, Portogallo e Slovenia. Può sembrare un controsenso, ma l'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un'applicazione che permetta a genitori ed educatori di rilevare il livello di dipendenza da smartphone. Lo scopo è anche quello di promuovere un utilizzo appropriato dello smartphone e dei dispositivi grazie a dei contenuti suggerimenti, buone 2 prassi, indicazioni tecniche che aiutino la prevenzione della dipendenza.Si è conclusa nel mese di giugno la prima fase delle attività, durante la quale sono state raccolte le riflessioni di esperti dei vari paesi coinvolti rispetto al tema della dipendenza e dell'educazione ai media e sono stati intervistati insegnanti, ragazzi e genitori. L'associazione Mec ha intervistato insegnanti e organizzato un focus group genitori-ragazzi durante il quale i due target si sono confrontati, sollecitati dalle domande dei due formatori Maria Lipone e Gregorio Ceccone. L'associazione Mec ha inoltre messo a disposizione dei questionari on line sul sito edumediacom.it. Dalle attività svolte e dalla somministrazione dei questionari sono stati raccolti dati e informazioni, che saranno presto oggetto di elaborazione e diffusione. I questionari Tra gli elementi più interessanti : Instagram e WhatsApp si confermano come le app più utilizzate non solo dai giovani ma anche dagli adulti, i ragazzi usano lo smartphone soprattutto per i videogiocare con i propri amici, le ragazze usano Tik Tok e i social;. Il telefonino, insomma, è un luogo per socializzare. Igenitori sono preoccupati sul tempo e il modo di utilizzo dello smartphone da parte dei figli ma in molti dichiarano di non controllarne l'accesso. Le famiglie emono l'isolamento, la perdita di tempo, una maggior indolenza dei ragazzi e allo stesso tempo colgono maggior irrequietezza e nervosismo, ma gli stessi genitori ammettono di essere dipendenti dallo smartphone. Gli insegnanti rilevano un problema di dipendenza e uso scorretto dello smartphone in particolare nella fascia dei ragazzi più giovani 10-13 e colgono con preoccupazione le conseguenze a livello didattico e relazionale della sovraesposizione agli schermi. Da settembre verranno organizzate nuove attività e inizieranno i lavori di programmazione dell'App.

