UDINE Costituito un tavolo permanente per le imprese.

Favorire il confronto tra i soggetti pubblici e privati sul fronte delle attività economiche, alimentando in particolare le opportunità di incontro tra i portatori di interesse nei settori produttivi, le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. È questa la finalità del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale, istituito su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, di concerto con l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen. Numerosi i temi di sua competenza: l'accesso al credito e gli strumenti di ingegneria finanziaria, la promozione della produzione industriale, la digitalizzazione, le imprese giovanili start-up e l'internazionalizzazione, la politica industriale, i consorzi e i cluster, l'innovazione e la competitività, la riqualificazione produttiva, l'attrazione di investimenti, la crisi d'impresa, il consolidamento competitivo e il riposizionamento di realtà industriali e produttive. Con questo Tavolo - precisa Bini - rendiamo istituzionale un modus operandi che ci ha finora contraddistinto, ovvero il metodo della condivisione: da esso auspichiamo si sviluppi il dialogo sulla programmazione delle politiche economiche, con l'obiettivo di definire le misure di promozione e sostegno ai settori produttivi e di monitorare le criticità aziendali.

