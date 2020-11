SERVIZI

LIGNANO L'Amministrazione comunale di Lignano ha deciso di affidare in gestione all'Associazione Comunità Solidale Anteas di Carlino, un nuovo mezzo per il trasporto gratuito disabili, anziani e le famiglie in difficoltà, il Pulmino Amico. La consegna e la presentazione del mezzo, un Fiat Doblò messo a disposizione dalla Progetti di utilità sociale, è avvenuta nei giorni scorsi. La Comunità Solidale Antares opera a Lignano da diversi anni fornendo un prezioso servizio di trasporto sociale gratuito. «Siamo contenti di essere riusciti ad incrementare il parco mezzi a disposizione del servizio Pulmino Amico ha detto il sindaco Luca Fanotto e ritengosia di fondamentale importanza incentivare questo genere di iniziative a tutela della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato e, in particolare, l'assessore Paolo Ciubej. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor». Il presidente di Comunità Solidale Anteas Battista Schincariol, ha così dichiarato: «L'arrivo del nuovo mezzo attrezzato consentirà l'aumento dei servizi a anziani, disabili e persone in stato di necessità, questo anche grazie al buon numero di volontari presenti. Anche la coordinatrice dei volontari Jessica Bezzan, ha espresso gratitudine «all'Amministrazione comunale ed agli sponsor».

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA