RICORDOUDINE Il Laboratorio internazionale della Comunicazione quest'anno torna in Friuli in una forma molto diversa. Per certi versi amara, per altri all'insegna di una storia assai significativa, lunga 50 anni, trenta dei quali vissuti proprio in regione, a Gemona. Sabato 2 ottobre al Santuario di Sant'Antonio a Gemona, infatti, il Comune, in collaborazione con lo staff del Lab, organizza una giornata in memoria di Emanuela Demarchi, la...