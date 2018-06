Ufficio stampa, il bando del Comune si attira le critiche del sindacato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Scade il 9 luglio il bando emanato dal Comune di Udine per entrare nell'ufficio di staff del sindaco. Palazzo D'Aronco, infatti, sta cercando tre professionisti esterni da assumere a tempo determinato (contratto di un anno, rinnovabile) con il compito di seguire la comunicazione e i rapporti con la stampa del primo cittadino, Pietro Fontanini: due sono le posizioni per i giornalisti (per una è richiesta la laurea, per l'altra no), e la terza è per istruttore amministrativo. Il bando, però, ha attirato le critiche...